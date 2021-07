「東京2020オリンピック」開会式のNBCでの視聴者数は過去6回の夏季五輪中継で最低水準だったことが判明

・関連記事

2020年東京オリンピック招致に関して「不正はあった」と結論 - GIGAZINE



オリンピックが開催されることで一体どれほどのお金が動いているのか - GIGAZINE



イスタンブールオリンピック開催を目指したトルコという国の景色 - GIGAZINE



東京オリンピックのマラソンでは「影」が戦略に影響するかも - GIGAZINE



オリンピックは都市にとって有害なので毎回同じ場所で開催すべきという主張 - GIGAZINE



リオオリンピックの会場が半年で廃墟化 - GIGAZINE



2024年のパリオリンピックでは「eスポーツ」が正式種目化か、委員会が種目追加の可能性を言及 - GIGAZINE



2021年07月27日 11時02分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.