2021年07月27日 11時55分 メモ

時価総額6兆円超えの仮想通貨「テザー」の発行元を司法省が捜査しているとの報道



暗号資産(仮想通貨)のテザーはアメリカドルと連動したステーブルコインであり、仮想通貨の取引において法定通貨の代わりのように使用されています。そんなテザーの発行元であるTetherを、アメリカ司法省が「銀行に対して仮想通貨に関連する取引であることを違法に隠していた」との疑いで捜査していると、海外メディアのBloombergが報じました。



Tether Executives Said to Face Criminal Probe Into Bank Fraud - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-26/tether-executives-said-to-face-criminal-probe-into-bank-fraud



DOJ reportedly considers filing criminal charges against Tether and Bitfinex execs - The Verge

https://www.theverge.com/2021/7/26/22594699/tether-cryptocurrency-stablecoin-bitfinex-investigation



DOJ reportedly probes crypto company Tether for possible bank fraud

https://www.cnbc.com/2021/07/26/doj-reportedly-probes-crypto-company-tether-for-possible-bank-fraud.html



2015年2月に発行が開始されたテザーは、記事作成時点での時価総額が約620億ドル(約6兆8000億円)に達している仮想通貨です。最大の特徴である「価格がアメリカドルに連動している」という点から、仮想通貨トレーダーが取引所間で資金を迅速に移動するために使用したり、仮想通貨の価格変動が起きた際に資産の避難先にしたりと、法定通貨の代替として用いられています。





現地時間の2021年7月26日、Bloombergは「Tetherの設立初期に行われた銀行との取引で、仮想通貨に関連した取引だという情報を違法に隠した」という疑いで、司法省がTetherの幹部を捜査していると報じました。匿名の情報提供者によると、連邦検察官はここ数カ月のうちに捜査対象となった幹部に文書を送り、当人が捜査対象となっていることや、捜査の結果が近日中に判明することを通知したそうです。



Bloombergの報道を受けて、Tetherは自社サイト上で声明を発表。「Bloombergは匿名の情報源と何年も前の主張に基づいて、クリックを生成するように設計された記事を公開しました。この記事は、古いクレームを『ニュース』として再パッケージ化するパターンです」「Tetherは協調や透明性、および説明責任への取り組みの一環として、アメリカ司法省を含む法執行機関と定期的にオープンな対話を行っています」と述べ、Bloombergの報道は単なるアクセス稼ぎだと反論しました。



Tether responds to Bloomberg article | Tether

https://tether.to/tether-responds-to-bloomberg-article/





なお、Bloombergの報道にもかかわらず、テザーの価値はアメリカドルに連動したままです。CoinGeckoのデータを見ると、記事作成時点では1テザー当たり1ドル(約110円)の価格を維持しています。





ステーブルコインとしての立場を確立しているテザーですが、以前から「Tetherはステーブルコインの準備金として十分なアメリカドルを保有していないのではないか?」といった疑念が提起されています。2019年にはニューヨーク州の司法当局が、「Tetherと密接な関係を持つ仮想通貨取引所のBitfinexが、テザーの資金を利用して損失を隠ぺいした」との訴訟を起こしました。この訴訟は、Tetherが和解金として1850万ドル(約20億4000万円)を支払うことで合意しています。



Bitfinexとテザーが約19億円の罰金を支払いニューヨーク州司法長官と和解 - GIGAZINE