ピリ辛麻婆茄子のうまみがじゅわっとほとばしる「冷やしちゃんぽん 麻婆茄子」をリンガーハットで買って食べてみた

・関連記事

山盛り玉ネギと甘辛竜田あげが絶妙にマッチするドムドムの「ネギだく ジンジャーチキン竜田」「ネギだく 塩レモンチキン竜田」試食レビュー - GIGAZINE



地中海料理「エスカベッシュ」を松のやのふっくらアジフライやジューシーなロースかつにたっぷりかけて食べ比べてみた - GIGAZINE



3段階の「選べる辛さ」でスパイスあふれるタンドリーチキンの辛さを調節できるサブウェイ「タンドリーチキン」試食レビュー - GIGAZINE



とろ~り濃厚チーズが旨辛カレー&チキンの肉汁とともにあふれ出す「チーズインカレーファミチキ」を食べてみた - GIGAZINE



60秒でバリカタ麺の本格屋台風ラーメンが食べられる明星「博多バリカタ 濃厚豚骨」は焦がしニンニクが香るまろやかな豚骨スープが特徴の一杯 - GIGAZINE

2021年07月26日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.