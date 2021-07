鼻からミストで投与する「点鼻タイプの新型コロナワクチン」のメリットとデメリットとは？

Making the case for intranasal COVID-19 vaccines https://medicalxpress.com/news/2021-07-case-intranasal-covid-vaccines.html 研究チームによると、記事作成時点で臨床試験中の新型コロナウイルスワクチンは約100種類ありますが、そのうち7種類が鼻から吸引するタイプのワクチン(点鼻型ワクチン)であるとのこと。研究チームは「新型コロナウイルスの特性や、点鼻型ワクチンの『針を使わない』『感染部位への抗原送達能力の高さ』などのメリットを考えると、点鼻型ワクチンが7種類しか臨床試験されていないことは驚くべきことです」と述べ、点鼻型の新型コロナウイルスにメリットがあることを強調しています。

2021年07月26日 16時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1o_hf

