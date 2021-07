元Google社員が「iOS 15のSafariで起きるUI再設計」がChromeでも計画されていたものの最終的に放棄された裏話を語る

・関連記事

iPhoneのOSとして知られる「iOS」はどのように進化していったのか? - GIGAZINE



AppleがWWDCで解説しなかった「iOS 15」の便利機能まとめ - GIGAZINE



iPhone向けの最新OS「iOS 15」が発表、コンテンツの共有方法が強化されるなどリモートでの人とのつながりを重視した機能が多数 - GIGAZINE

2021年07月26日 13時22分00秒 in モバイル, ソフトウェア, デザイン, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.