政府発行の仮想通貨にはディストピア社会につながる「ダークサイド」があるとの指摘

ビットコインなどの仮想通貨(暗号資産)が注目を集めるにつれて、 中央銀行発行デジタル通貨 (CBDC) に関する議論も活発化しつつあります。そんなCBDCに潜む問題点について、エコノミストのジョン・アダムズ氏が論じました。 The Potential Orwellian Horror of Central Bank Digital Currencies https://www.adamseconomics.com/post/the-potential-orwellian-horror-of-central-bank-digital-currencies 国際決済銀行 の調査によると、各国の中央銀行のうち86%がCBDCについて積極的な調査に乗り出しており、60%がCBDC関連の実験に着手しているとのこと。また14%は、CBDCの実用化に向けた試験的なプロジェクトに踏み切っていることも分かっています。

