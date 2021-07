世界初のスクロール型シューティングゲーム「ディフェンダー」のソースコードが公開中

by hughesjoseph 1981年に ウィリアムス からリリースされた、世界初のスクロール型シューティングゲーム「 ディフェンダー 」のソースコードがGitHubで公開されています。ソースコードはWindowsやLinuxで実行可能な実行ファイルにアセンブルすることができるほか、ROMファイルに書き出すことで、 MAME などのエミュレーターでゲームをプレイすることができます。 GitHub - mwenge/defender: Defender(1981) by Eugene Jarvis and Sam Dicker https://github.com/mwenge/defender ウィリアムスはピンボール台のメーカーとして非常に有名ですが、1980年代にはアーケードゲームをいくつかリリースしていました。その中でも特に大ヒットしたのが、「ディフェンダー」です。ゲームデザインを務めたのは元ピンボールデザイナーの ユージン・ジャーヴィス 氏でした。

・関連記事

タイトーの名作STG「ダライアス」のアーケード筐体はどれだけ画期的だったのか? - GIGAZINE



ギネス記録にもなった世界最大級のピンボール博物館「Museum of Pinball」の閉鎖が決定、閉鎖後は大麻栽培施設へ - GIGAZINE



ギネス世界記録から抹消されたドンキーコングのハイスコア世界記録が復活 - GIGAZINE



ゼビウスで無数の機体が現れ総攻撃を仕掛けてくる「魔の二千機攻撃」が実機で再現される - GIGAZINE



打ち捨てられたレトロなアーケードゲームの救出に魂を燃やす男たちの物語 - GIGAZINE



無料でアーケードゲームがプレイできるウェブサービス「Internet Arcade」に新たに1100種類以上のゲームが追加される - GIGAZINE





2021年07月22日 23時00分00秒 in ソフトウェア, 動画, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.