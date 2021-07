任天堂による「Wiiリモコンの初期デザイン案」がリークされる

・関連記事

スーパーマリオ64のソースコードからルイージがプレイ可能なキャラクターだったことが判明、「ルイージは実在した」とネットで話題に - GIGAZINE



任天堂「Wii」のロゴの没案が発見される - GIGAZINE



3300万円で「エリザベス女王のために作られた純金製Wii」がオークションに登場 - GIGAZINE



ゲーム機の「Wii」が原因と見られる火事が発生し消防署が注意の呼びかけ - GIGAZINE



Wii用ダウンロード購入サービスの「Wiiショッピングチャンネル」が2019年1月で終了 - GIGAZINE



