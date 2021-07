2021年07月21日 12時30分 ネットサービス

YouTubeが新たな投げ銭システム「スーパーサンクス」を発表、YouTuberの新たな収益に



YouTubeが2021年7月20日に、クリエイターを金銭的にサポートする新機能である「SuperThanks(スーパーサンクス)」を発表しました。以前は「視聴者の拍手」と呼ばれていたこの新機能でYouTuberを支援すると、動画の下にカラフルなコメントをつけることが可能で、YouTuberがそれに返信をつけることもできます。



Introducing the newest member of the Supers family - Super Thanks

https://blog.youtube/news-and-events/introducing-newest-member-supers-family-super-thanks/



YouTube adds a new way to tip creators - The Verge

https://www.theverge.com/2021/7/20/22584330/youtube-tipping-feature-super-thanks



YouTubeのチーフ・プロダクト・オフィサーであるニール・モーハン氏は7月20日に、「YouTubeにはチャンネルメンバーシップやスーパーチャット、スーパーステッカーなどがありますが、我々はクリエイターが収益を多様化するための方法を常に模索しています。そこで、4つ目の有料デジタルグッズである『スーパーサンクス』を発表します。この新機能は、クリエイターが収入を得る新たな方法であると同時に、視聴者とのつながりも強化するものです」と述べて、スーパーサンクスの導入を明らかにしました。



実際にスーパーサンクスを使っているところが以下。YouTubeで「Thanks」のボタンをタップすると……





「2ドル(約220円)」「5ドル(約550円)」「10ドル(約1100円)」「50ドル(約5500円)」の4つのオプションが表示されます。例えば、「10ドル(約1100円)」を選択して……





決済します。





すると、「THANKS!」と表示され……





「Thanks!」というコメントが自動的に投稿されました。コメントは、10ドルのスーパーサンクスだということを表す黄色の背景で目立つように表示されています。なお、このリンクをクリックすると、スーパーサンクスを使っているところをGIFアニメーションで見ることができます。





スーパーサンクスを購入すると、アニメーション表示とともにカラフルなコメントが投稿され、YouTuberがそのコメントに返信をつけることが可能です。新機能のベータテスターを務めたYouTuberのNicholas Ashbaugh氏は、「スーパーサンクスがあれば、視聴者は視聴を中断することなく愛情や応援を示すことができます。購入時にアニメーションがあるので、ライブ配信のリプレイを見ている人にも配信時の雰囲気を感じてもらえますし、コメントが残るという点は、スーパーチャットとスーパーステッカーをうまく補完しています」と話しました。



スーパーサンクスは、世界68カ国のユーザーと視聴者に向けたベータ機能として、ブラウザ版とAndroidとiOSのモバイル版に導入されています。クリエイターがスーパーサンクスを受け取れるかどうかは、YouTube Studioの「収益受け取り」から「Supers」を選択し、画面に「Super Thanks」の切り替えボタンが表示されているかどうかで確認できます。YouTubeは2021年内に、YouTubeパートナープログラムに参加しているすべてのクリエイターがこの機能を利用できるようにする予定としています。