オープンソースチェスエンジンの「Stockfish」がチェスソフトの販売企業を訴える

開発者のアルバート・シルバー氏によると、Fat Fritz 2もStockfishと同様に、NNUEを使用してトレーニングおよび開発されており、オープンソースであるStockfish内のバイナリで実行される点は事実であるものの、前身であるFat Fritzを基にした評価付けを行っている点や、ニューラルネットワークのサイズもStockfish12より大きくなっている点などが異なるとのこと。 また、Fat Fritz 2の前身となったFat Fritzについても、オープンソースのニューラルネットワークに基づくチェスエンジン・ Leela Chess Zero をコピーしたものだという指摘が存在します。Fat Fritzは「9月間にわたる秘密のプロジェクトで設計された AlphaZero のクローン」と宣伝されていましたが、実際にはほとんどがLeela Chess Zeroを受け継いだものだとのこと。なお、Leela Chess Zeroの開発指揮を執るGary Linscott氏は、Stockfishの貢献者でもあります。 Fat Fritz 2 is a rip-off | Blog • lichess.org https://lichess.org/blog/YCvy7xMAACIA8007/fat-fritz-2-is-a-rip-off

Stockfish はオープンソースのチェスエンジンであり、2008年のリリース以来多くの貢献者によって開発が継続されてきました。そんなStockfishの管理チームが、チェス関連ソフトウェアを販売する企業・ ChessBase に対し、オープンソースソフトウェアのライセンス停止に関する訴訟を起こしました。 Our lawsuit against ChessBase - Stockfish - Open Source Chess Engine https://stockfishchess.org/blog/2021/our-lawsuit-against-chessbase/ 一連の問題の発端となったのは、ChessBaseが2021年2月に発売した99.9ユーロ(約1万3000円)のチェスエンジン「 Fat Fritz 2 」です。ChessBaseによると、Fat Fritz 2は2019年にリリースしたチェスエンジン「 Fat Fritz 」の発展系であり、日本のエンジニアである那須悠氏が考案した NNUE というニューラルネットワークアーキテクチャを用いているとのこと。NNUEはGPUを必要とせず、CPU上で効率的に動作するニューラルネットワークに基づく評価関数であり、2018年にコンピューター将棋に導入されました。その後、チェスエンジンの分野でもNNUEを適用する動きが進み、「Stockfish12」がNNUEを実装した最初のチェスエンジンとなりました。 ChessBaseがFat Fritz 2を紹介する記事を投稿した5日後の2月15日、Stockfishは「Fat Fritz 2についての声明」と題した記事を公開しました。その中でStockfishは、Fat Fritz 2がStockfishの派生であり、数行のコード変更(エンジン名、著者リスト、わずかなパラメーター)やNNUEのレイヤーサイズなどの違いしかなく、独創性が一切ないにも関わらず「画期的なチェスエンジンを開発した」と誤認させるような書き方をしているとChessBaseを非難しました。 Statement on Fat Fritz 2 - Stockfish - Open Source Chess Engine https://stockfishchess.org/blog/2021/statement-on-fat-fritz-2/

2021年07月21日 21時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.