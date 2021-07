1000億円の資金調達に暗号資産取引所「FTX」が成功、企業価値は2兆円に到達

暗号資産取引所の FTX がソフトバンクを含む60以上の投資グループから9億ドル(約1000億円)の資金調達に成功したことを2021年7月20日に発表しました。この資金調達成功により、FTXの企業価値は190億ドル(約2兆円)に到達しています。 FTX Trading Ltd. Closes $900M Series B Round -- Largest Raise in Crypto Exchange History https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/ftx-trading-ltd-closes-900m-series-b-round-largest-raise-in-crypto-exchange-history-847881913.html

2021年07月21日 16時11分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

