ビットコインに焦点を当てたプラットフォーム「TBD」をモバイル決済サービス「Square」が発表

Twitterの創業者であるジャック・ドーシーCEOは、近年 躍進を続ける モバイル決済サービス「Square」の創業者でもあります。ドーシーCEOは2021年7月16日付けのTwitter投稿の中で新たに、Squareのビジネスにおいて仮想通貨(暗号資産)ビットコインに焦点を当てた「 TBD 」をスタートさせると発表しました。 Square’s new Bitcoin business unit is TBD - The Verge https://www.theverge.com/2021/7/15/22579359/jack-dorsey-tbd-open-source-defi-crypto-square-bitcoin

2021年07月16日 11時06分00秒 in Posted by logq_fa

