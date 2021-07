なぜ高温多湿だと人が死ぬ危険性が高くなるのか？

・関連記事

熱中症による死者の3人に1人は「地球温暖化」が原因で命を落としたとの研究結果 - GIGAZINE



2100年までに猛暑や熱波でどれほどの人が体に深刻な影響を受けるようになるのかを可視化 - GIGAZINE



「今世紀中に数十億人が住む地域で暑さが人体の限界を超える」と気象学者が警告 - GIGAZINE



気温の上昇は人体にどのような影響を与えるのか? - GIGAZINE



観測史上最高の42度を記録したヨーロッパはなぜ猛暑に弱いのか? - GIGAZINE



猛暑に打ち勝つための10の方法 - GIGAZINE



「気温が上昇すると自殺が増える」という研究結果が発表される - GIGAZINE



地球温暖化によって交通事故や暴力事件による死亡者数が増加する可能性がある - GIGAZINE



2021年07月15日 08時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.