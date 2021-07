2021年07月15日 17時19分 ネットサービス

Netflixが「子どもが直近で見た作品や好きなジャンルの傾向」をメールで通知する機能を追加



Netflixが家族でサービスを楽しんでいる世帯向けに、子どもに優しい2つの新機能を追加したことを発表しました。1つは、子どもが自分のプロファイルで見た直近の作品や好きなジャンルの傾向をメールで通知する機能。もう1つは「キッズ作品トップ10」です。



About Netflix - Family Time Gets an Upgrade With Two New Kid-Friendly Features

https://about.netflix.com/en/news/family-time-upgrade-new-kid-friendly-features



About Netflix - 2つのお子様向け新機能で家族と過ごす時間がさらに充実

https://about.netflix.com/ja/news/family-time-upgrade-new-kid-friendly-features





メール通知機能で送られてくる内容は、プロファイルを利用している子どもが特に好んで見ている作品のジャンル、直近で視聴した作品、好みの傾向から考えられるNetflixのおすすめ作品、好きなキャラクターをモチーフにした印刷可能な塗り絵、Netflixで子ども向け機能を利用するためのヒントなど。メールは隔週で送られてきます。





もう1つの新機能は、子ども向けの人気作品が分かる「キッズ作品トップ10」です。





Netflixがこうした新機能を追加した理由について、ニュースサイトのprotocolは、ファミリー料金がほぼ同一のDisney+や子ども向け作品を拡充しているAmazon Prime Video・HBO Maxといったライバルの存在、およびすでにストリーミングサービスの北米市場が飽和状態にありNetflixの新規加入者を増やすのが難しいことから既存のメンバー維持が重要になっていることを指摘しています。



Netflix launches kids top 10, parent digest - Protocol — The people, power and politics of tech

https://www.protocol.com/netflix-kids-parents-email-top10