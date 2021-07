2021年07月13日 15時37分 メモ

1000万回分の新型コロナワクチンをTSMC&Foxconnが購入して台湾政府へ寄付したことを発表



台湾に拠点を置く世界最大の半導体ファウンドリ・TSMCと、同じく台湾に拠点を置く世界最大の電子機器受託生産企業・Foxconnの創設者である郭台銘(テリー・ゴウ)氏が設立した慈善団体「YongLin Foundation」が、ファイザーとビオンテックが開発した新型コロナウイルスワクチン「BNT162b2」を合計1000万回分購入したことを発表しました。また、購入した1000万回分のワクチンは、台湾当局へ無償提供される予定であることも明かされています。



TSMC, Hon Hai/YongLin Foundation Donate BNT Vaccine to Taiwan CDC for COVID-19 Epidemic Prevention

https://pr.tsmc.com/japanese/news/2847



TSMC and Hon Hai/YongLin Foundation Donate 10 Million Doses of BNT Vaccine to Taiwan CDC │ Foxconn Technology Group

https://www.foxconn.com/en-us/press-center/press-releases/latest-news/646



10 Million Doses of mRNA-based COVID-19 Vaccine to be supplied to Taiwan Region | BioNTech

https://investors.biontech.de/news-releases/news-release-details/10-million-doses-mrna-based-covid-19-vaccine-be-supplied-taiwan



台湾の蔡英文総統は2021年5月26日に「イギリスのアストラゼネカ、アメリカのモデルナ、ドイツのビオンテックと積極的に交渉し、アストラゼネカとモデルナからは購入できた。ビオンテックとは契約成立に近づいたが中国の妨害によって今も契約できていない」と述べ、中国の妨害によって新型コロナウイルスワクチンの確保に影響が出ていることを明かしていました。また、蔡総統は「製造元から購入してこそ品質と安全性が保証される」と述べ、中国を介さずにビオンテックと直接交渉する姿勢を見せていました。



台湾 蔡総統 “ワクチン調達 中国の妨害で難しく” | 新型コロナ ワクチン(世界) | NHKニュース

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210527/k10013053661000.html





そして、2021年7月12日に、TSMCとYongLin Foundationが新型コロナウイルスワクチン「BNT162b2」をそれぞれ500万回ずつ購入し、台湾の疾病管制署(CDC)へ無償提供することを発表しました。TSMCとYongLin Foundationの契約相手はビオンテックと共に新型コロナウイルスワクチンの開発に参加し、中国・香港・マカオ・台湾での「BNT162b2」の販売を担当する「Fosun Pharma(復星医薬)」で、TSMCは「ワクチンは製造施設で作られた後、台湾に直接配送されます」と述べています。



また、TSMCによると1000万回分のワクチンは早ければ9月末以降に台湾に到着する予定で、その後ワクチンが台湾の基準や関連する規制に準拠していることが確認されるとのことです。



ゴウ氏はFacebookに投稿したコメントの中で「私は2021年5月23日に、ビオンテックの新型コロナウイルスワクチンを寄付することを政府へ提案しました」「ドイツおよび他のヨーロッパ諸国から直接出荷される新型コロナウイルスワクチンは、台湾の人々にある程度の余裕と自信を与えます」と述べ、新型コロナウイルスワクチンがヨーロッパの製造施設から直接配送されることをアピールしています。また、同じ投稿の中でゴウ氏は「ワクチンの交渉期間中、中国当局からの指導や干渉はありませんでした。今回のワクチン調達行動が企業同士の商業的取引であると認めていただいたことに感謝します」と述べ、中国からの妨害がなかったことを強調しています。





また、ビオンテックのウグル・サヒンCEOは、「世界中のできるだけ多くの人々に効果的なワクチンを提供することが私たちの目標です。私たちは、ヨーロッパで製造されたワクチンを台湾の人々に提供できることを嬉しく思います」と語っています。



なお、日本政府は2021年6月と7月に合計237万回分の新型コロナウイルスワクチンを台湾に提供しており、2021年7月8日には蔡総統が自身のTwitterアカウントでワクチンの到着を報告しています。