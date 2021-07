不動産業者なしで「客が勝手にアパートを内覧できるシステム」を作ってしまったアパート管理会社が登場

部屋探しで失敗しないためには、実際に物件を自分の目で見て確かめるのがポイントなので、普通は不動産業者に依頼してオーナーから鍵を借り、部屋まで連れて行ってもらうことになります。そんな一連のやりとりを自動化して、不動産業者に頼ることなく200以上の空き物件を埋めたアパート管理会社が、その方法を解説しました。 We replaced rental brokers with software https://caretaker.com/blog/we-replaced-rental-brokers-with-software-and-filled-200-vacant-apartments アパート管理会社・ Caretaker の創業者であるロジャー・グラハム氏によると、不動産管理の業務の中で最も大変なのが、借り手を探すことだとのこと。Caretakerでは、アパートの賃借人が一定期間部屋を転貸できるサービスを2019年に開始し好評を得ましたが、サービスが拡大するにつれて現地で借り手候補を案内する不動産業者がなかなか確保できないという問題に直面するようになりました。 不動産業者がいなくても、借り手が自分で部屋の内覧ができる仕組みの検討を始めたグラハム氏らは、まずVR技術を使って部屋を確認できる「バーチャルビューイング」を導入しようとしました。しかし、納得のいくようなVR空間を作るには高価な機材と人手がかかることから、この方法は断念しました。また、無人で鍵の受け渡しができる「 Keycafe 」のようなサービスも視野に入れていましたが、利用者が鍵を間違った場所に返却してしまうといったトラブルでうまくいかなかったとのこと。いい方法がなかなか見つからないグラハム氏が最後に発見したのが、電子的な方法で解錠と施錠ができるスマートロックでした。 ワンタイムパスワードを任意の時間で発行できる機能を持つ igloohome 製のスマートロックを使うことにしたグラハム氏は、利用客が自分でキーボックスを操作してカギを取り出せるシステムである「 Apartment App 」を開発して、キーボックスを売り出し中の物件に設置しました。

2021年07月12日 07時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1l_ks

