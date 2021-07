マーベル最新作「ブラック・ウィドウ」の全米初週興行収入がパンデミック後最高の88億円を記録、Disney＋の有料配信も好調

・関連記事

MCU最新作「ブラック・ウィドウ」の公開日がついに決定、最新予告編も公開 - GIGAZINE



MCU最新映画「ブラック・ウィドウ」の公開が延期、2020年は「2009年以来初のMCU映画のない年」に - GIGAZINE



美しい最強のスパイの過去が明らかになるマーベル最新作「ブラック・ウィドウ」特別映像公開 - GIGAZINE



MCUフェイズ4劇場作品第1弾「ブラック・ウィドウ」予告編が公開、ブラック・ウィドウの知られざる過去と秘密が解き明かされる - GIGAZINE



新型コロナの影響で公開延期となっていた実写版「ムーラン」はDisney+で3200円で配信 - GIGAZINE



ディズニーのストリーミング重視への方針転換は必然とアナリスト分析 - GIGAZINE



2021年07月12日 11時35分00秒 in 映画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.