世界中の新型コロナウイルスをかきあつめたら何キログラムになるのか?



新型コロナウイルスの粒子の大きさは直径80~220nmで、人の髪の毛のおよそ660分の1程度の大きさしかありませんが、世界中の人々の健康を脅かす重大な存在となっています。そんな新型コロナウイルスが人体にどれだけ存在するかを推定する研究により、「全人類の体内で発生する新型コロナウイルスを集めたら、一体何kgの重さになるのか?」が導き出されました。



イスラエル・ワイツマン科学研究所の博士課程の学生であるロン・センダー氏らの研究チームは、新型コロナウイルスが増殖するメカニズムへの理解を深める研究の一環として、人体内の新型コロナウイルスの数が時間の経過に応じてどのように変化するのかを調べるシミュレーションを行いました。





センダー氏と、センダー氏の研究を指導したロン・ミロ教授は、科学系ニュースサイト・Live Scienceの取材に対し「歴史を振り返ってみると、例えば広島や長崎に投下された原子爆弾はわずか100kgにも満たない核物質でしたが、途方もない破壊をもたらしました。同様に、超極小のウイルスである新型コロナウイルスもまた、世界に大混乱をもたらしています」と話しました。



研究チームはまず、感染者1人が保有するウイルスの数を算定するために、アカゲザルに新型コロナウイルスを感染させてから体組織のウイルス濃度を計測した実験のデータを元に、人体内のウイルス粒子の数を推定しました。その結果、新型コロナウイルスに感染した個人の体内で発生するウイルス粒子の数は、ピーク時には10億個~1000億個に及ぶことが分かりました。





新型コロナウイルスの粒子1個の質量は約1000兆分の1gであるため、新型コロナウイルスに感染した人の体内にあるウイルス粒子の総重量は最大で約0.1mgという計算になります。このデータを「パンデミック収束までに新型コロナウイルスに感染する人の総数は5億人~50億人の範囲内」というシナリオに当てはめてシミュレーションしたところ、論文作成時点における全世界の新型コロナウイルスの総重量は100g~10kgという結果になりました。



研究チームによると、新型コロナウイルスが複製される速度や感染する細胞数を明らかにした今回の研究は、変異株が発生する速度の予測などの研究分野に応用できるとのこと。実際に、研究チームが今回の研究結果に新型コロナウイルスのゲノム数や突然変異の発生率を当てはめて計算したところ、これまで変異株が発見されてきたペースとほぼ一致する結果が得られたそうです。



センダー氏らは、「私たちの研究が、新たな実験や研究のきっかけになることを期待しています」と話しました。