2021年07月09日 12時05分 サイエンス

モデルナがmRNAを用いたインフルエンザワクチンの臨床試験を開始



新型コロナウイルスのmRNAワクチンを開発したモデルナが、季節性インフルエンザに対する予防効果があるとされるmRNAワクチン「mRNA-1010」の第1/2相の臨床試験を開始したことを発表しました。



Moderna Announces First Participant Dosed in Phase 1/2 Study of Its Quadrivalent Seasonal Flu mRNA Vaccine | Moderna, Inc.

https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-announces-first-participant-dosed-phase-12-study-its



mRNA vaccine technology moves to flu: Moderna says trial has begun | Ars Technica

https://arstechnica.com/science/2021/07/mrna-vaccine-technology-moves-to-flu-moderna-says-trial-has-begun/



モデルナが臨床試験を開始したインフルエンザワクチン「mRNA-1010」には、A型(H1N1亜型)、A型(H3N2亜型)、B型(山形系統)、B型(ビクトリア系統)の4種類のインフルエンザウイルスに対する予防効果があるとされており、第1/2相試験では18歳以上の健康な成人180人を対象に安全性・反応原性・免疫原性が評価される予定です。



上記の4種類のウイルスは時間と共に変異し続けており、流行する割合も毎年異なります。インフルエンザワクチンの処方は、インフルエンザウイルスの変化を予測して毎年変更されていますが、モデルナは「現在のインフルエンザワクチンは、インフルエンザウイルスが流行する6~9カ月前に処方が決定されています」と述べ、流行するインフルエンザウイルスの予測が外れた場合に有効率が下がる可能性があると指摘しています。





さらに、モデルナは「現在のインフルエンザワクチンの有効率は40%~60%です」「現在主流のインフルエンザワクチンの製法では、ワクチンのタンパク質に意図しない変化が生じる可能性があります」と指摘し、新たに開発中の「mRNA-1010」がこれらの問題を解決できる可能性を主張しています。



また、モデルナのステファン・バンセルCEOは「mRNAワクチンの利点は、さまざまな抗原を組み合わせることで、インフルエンザウイルス・新型コロナウイルス・RSウイルスなどの複数のウイルスに対する予防効果を持つワクチンを開発したり、ウイルスの変異に迅速に対応したりできることだと考えています。私たちの目標は、mRNAを組み合わせることで、人々が毎年1回の接種で複数のウイルスに対する免疫を獲得できるようなワクチンを開発することです」と語り、1度の接種で複数の呼吸器感染症の予防が可能なワクチンの開発に意欲を見せています。



なお、今回臨床試験の開始が発表された「mRNA-1010」以外に、モデルナは「mRNA-1020」と「mRNA-1030」の2種類のインフルエンザワクチンの開発にも取り組んでいます。さらに、RSウイルス・ヒト免疫不全ウイルス(HIV)・ニパウイルス・ジカウイルスなどのウイルスに対するmRNAワクチンを開発中であることも明かしています。



新型コロナワクチンの開発に成功したModernaが「HIVワクチン」を開発すると発表 - GIGAZINE





また、モデルナ以外の研究機関でも、mRNAワクチンの技術を用いてマラリアやガンを予防するワクチンの開発が進んでおり、mRNAワクチンに関する研究に大きな注目が集まっています。



「がんワクチン」など今後登場が期待される3つのmRNAワクチン - GIGAZINE