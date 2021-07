2021年07月09日 09時00分 サイエンス

「他人の糞便」を腸内に移植すると新型コロナの回復が早まる可能性、すでに臨床試験もスタート



2020年から流行が続く新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対応する治療薬の開発は少しずつ進んでいますが、記事作成時点だと確実な治療法はまだ確立していません。そんなCOVID-19の治療法として、他人の糞便を腸内に移植する「糞便移植(FMT)」が効果的である可能性が指摘されており、臨床試験も予定されています。



FMTは腸内の細菌生息分布である腸内細菌叢(ごう)を変化させるという治療法で、患者の免疫に影響を与えるといわれています。本来はクロストリジウム・ディフィシル腸炎のための治療法ですが、糖尿病や潰瘍性大腸炎など他の病気にも効果があるといわれ、近年活発に研究されています。





ポーランドのワルシャワ医科大学の研究チームは、肺炎で入院した80歳の男性と、潰瘍性大腸炎で入院した19歳男性の例を報告しています。2人ともクロストリジウム・ディフィシル腸炎を患っており、抗生物質のバンコマイシンが投与された上でFMT手術を受けました。



しかし、FMT手術を受けた後に2人とも発熱を訴えたため、新型コロナウイルスのPCR検査を行ったところ、FMT手術を受けてから7日後には、両者とも陽性だったとのこと。



患者の2人は、入院前はどちらも新型コロナウイルスのPCR検査で陰性であることがわかっていました。また、FMT用に寄贈された糞便はどれもPCR検査で陰性でした。研究チームは、2人とも病気で免疫力が極端に落ちていたために、運悪く新型コロナウイルスに感染してしまったとみています。ただし、2人ともCOVID-19がそのまま重症化することはなく、発熱も数日で治まり、FMT手術を受けてから30日後にはPCR検査が陰性となりました。





今回の研究は2人の患者の症例報告であり、研究チームは「あくまでもCOVID-19患者がクロストリジウム・ディフィシル腸炎を再発した状況でも、FMTが安全かつ効果的な治療法だと言えるエビデンスを示しただけ」と述べています。そして、「新型コロナウイルスに感染した直後にFMTを処置することで、COVID-19の重症化を抑えて回復を早めることができるのではないか」という仮説も立てています。



研究チームは、「糞便を移植することで患者の免疫系が高まり、特定の細菌による分子反応が連鎖的に引き起こされる可能性」あるいは「変化した腸内細菌叢が呼吸器系に影響を与え、肺における新型コロナウイルスへの耐性が高まる可能性」を示唆しています。



なお、COVID-19患者へのFMTの有効性を確認する臨床試験は、ワルシャワ医科大学で2021年4月から準備が進められており、366人の患者を対象としたランダム化比較試験が行われる予定です。