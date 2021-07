中国政府が隠ぺいするウイグル強制収容所を衛星写真から発見する手法とは？

キング氏は発見した強制収容所の位置や数について報告する 記事を公開 しました。この記事は「衛星画像と建築に関する専門知識に基づく説得力のある記事」として高く評価され、優れた報道に送られる ピューリッツァー賞 を受賞しました。 Megha Rajagopalan, Alison Killing and Christo Buschek of BuzzFeed News - The Pulitzer Prizes https://www.pulitzer.org/finalists/megha-rajagopalan-alison-killing-and-christo-buschek-buzzfeed-news

中国政府は 新疆ウイグル自治区 に強制収容所を建設し、 ウイグル族に対する洗脳や拷問 を行っていることが知られています。そんな中国の強制収容所の所在地を衛星画像を基に明らかにした功績で 2021年のピューリッツァー賞 を受賞したアリソン・キング氏が、強制収容所を探し出した手法を語っています。 Architect Alison Killing Wins a Pulitzer for Uncovering Forced Labor Camps in China | 2021-06-28 | Architectural Record https://www.architecturalrecord.com/articles/15203-architect-alison-killing-wins-a-pulitzer-for-uncovering-forced-labor-camps-in-china 以下の画像は、中国の大手検索エンジン・ 百度(Baidu) が提供する地図サービスで新疆ウイグル自治区の一部を表示したものです。地図を見ると、白く塗りつぶされて地形を確認できない部分があることが分かります。

2021年07月08日 07時00分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

