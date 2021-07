すだち＆大根おろしのさっぱり感でしらすのうまみが引き立つ「釜あげしらすのすだちおろしうどん」をなか卯で食べてみた

・関連記事

サクサクふわふわのとり天と爽やかなすだちの酸味で涼しさ満点のなか卯「とり天のすだちおろしうどん」を食べてみた - GIGAZINE



暑い夏にピッタリさわやかな、なか卯の「すだちおろしうどん」を食べてきました - GIGAZINE



濃厚でクセのあるチーズがふんわり卵と出汁と絡み合うなか卯の「濃厚チーズの親子丼」と「甘辛チーズの親子丼」を食べ比べてみた - GIGAZINE



ドミノ・ピザにバターチキンカレーなど新メニュー4種+フローズンフルーツソーダ3種が登場したので全制覇してみた - GIGAZINE



ピリッとした辛さとマイルドで濃厚なチーズの組み合わせがクセになる「辛いピザポテト」試食レビュー - GIGAZINE



わずか2日で200万食売れたファミマの「クリスピーチキン」にチーズ味が登場したので食べてみた - GIGAZINE



厚切り神戸牛をガツガツ食べられる「神戸牛旨辛つけうどん&神戸牛焼肉丼」試食レビュー - GIGAZINE

2021年07月08日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.