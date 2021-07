どうやったら金星を人が住める星にテラフォーミングできるのか？

・関連記事

人類は火星の前に金星を目指した方が良さそうな理由とは? - GIGAZINE



人類が住める「第2の地球」の作り方 - GIGAZINE



「地球の双子」ともいわれる金星への注目度が急上昇中、金星探査船ラッシュの到来も - GIGAZINE



火星をテラフォーミングするために地球と同じ公転軌道に人工衛星で引っ張ってくるのは「アリ」なのか? - GIGAZINE



藻の一種が火星でも光合成を行えるかもしれないとの研究結果、テラフォーミングへの期待が高まる - GIGAZINE

2021年07月07日 23時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.