2021年07月07日 12時30分 ゲーム

「ポケモンGO」が累計5500億円の収益を上げたことが明らかに



アプリの収益などの情報をまとめているSensor Towerが、2016年7月にリリースされた「Pokémon GO(ポケモンGO)」について、この5年間で50億ドル(約5520億円)の収益を上げていることを明らかにしました。



Pokémon GO Catches $5 Billion in Lifetime Revenue in Five Years

https://sensortower.com/blog/pokemon-go-five-billion-revenue





データによると、2021年上半期の収益は6億4160万ドル(約709億円)で、位置情報ゲームとしてはトップを走り続けています。また、2020年の同期比で収益が34%増、2017年の同期比で130%と、好調を維持し続けています。





収益の中心となっているのはアメリカで、これまでの累計収益のうち36.6%(19億ドル・約2100億円)を占めています。2位には日本(32%)が続いていますが、3位のドイツ(5.4%)は大きく離れています。インストール数の1位もアメリカですが、2位はブラジル、3位はインドとなっています。



同様に、収益をアプリストア別で見ると、Google Playが52.8%、App Storeが47.2%と、それほど大きな差はありませんが、ダウンロード数はGoogle Play経由が約77%(約4億8700万件)なのに対してApp Store経由が約23%(約1億4480万件)とのことで、iOSユーザーの方がお金を使っている傾向があるようです。





なお、2021年7月17日(土)・18日(日)には「Pokémon GO FEST 2021」が開催されます。



『Pokémon GO』の5周年をお祝いしましょう! - YouTube