IT管理サービス「Kaseya」を標的にしたランサムウェアの大規模攻撃で多数の企業に間接的影響

Acer や 食肉加工大手・JBS へのランサムウェア攻撃を行ったことで知られているサイバー攻撃集団「REvil」が、IT管理サービス「Kaseya」を標的としたサプライチェーン攻撃を行いました。Kaseyaがセキュリティ企業と協力的に対応したことで、連鎖的な被害は食い止められたとみられますが、 SaaS のサーバー停止による影響は多くの企業に及んでいます。 Kaseya VSA Supply-Chain Ransomware Attack | CISA https://us-cert.cisa.gov/ncas/current-activity/2021/07/02/kaseya-vsa-supply-chain-ransomware-attack REvil ransomware hits 1,000+ companies in MSP supply-chain attack https://www.bleepingcomputer.com/news/security/revil-ransomware-hits-1-000-plus-companies-in-msp-supply-chain-attack/ REvil is increasing ransoms for Kaseya ransomware attack victims https://www.bleepingcomputer.com/news/security/revil-is-increasing-ransoms-for-kaseya-ransomware-attack-victims/

2021年07月05日

