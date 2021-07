2021年07月02日 12時00分 メモ

ソフトバンクが220億円超をラテンアメリカ最大の暗号資産取引所・Mercado Bitcoinに出資

ラテンアメリカ最大の暗号資産(仮想通貨)取引所であるMercado Bitcoinの親会社である2TM Groupが、ソフトバンクから2億ドル(約220億円)の資金を調達したと発表しました。今回の資金調達は、ラテンアメリカにおけるシリーズBとしては史上最高額のものになったとのことです。



ソフトバンクから2億ドルの資金調達に成功したMercado Bitcoinは、過去1年間で大きな成長を遂げてきました。2021年にはユーザー数が280万人を突破しており、この数字はラテンアメリカを拠点に活動する個人投資家の70%に相当するとのこと。また、2021年1月から5月までの5カ月間で、約70万人もの新規顧客がMercado Bitcoinのサービスを新しく利用し始めたことも明らかになっています。このような急激な需要増加に対応するために、調達した資金をインフラストラクチャーへの投資などに充てていくとMercado Bitcoinはコメントしています。





なお、2021年1月から5月にかけてのMercado Bitcoinの総取引額は50億ドル(約5600億円)に到達しており、この取引額はMercado Bitcoinがサービスをスタートさせた2013年から2020年までの7年間の総取引額を上回る数字です。



今回の資金調達により、Mercado Bitcoinは2021年末までに社内チームの数を700にまで増やす予定です。親会社の2TM GroupはMercado BitcoinのほかにもデジタルウォレットプロバイダーのMeuBankや、規制当局からの承認を待っている段階ではあるものの暗号資産管理サービスのBitrustといったサービスを保有しています。なお、今回の資金調達により親会社の2TM Groupの企業価値は21億ドル(約2300億円)に到達しました。



2TM Groupのロバート・ダグノーニCEOは、「世界中の何百万人もの人々が、デジタル資産と暗号資産が革新的なテクノロジーであり、効率的で価値のあるものであることに気づきはじめています。ブラジルでもこれらの傾向は同じです。今回のソフトバンクからの資金調達により、インフラストラクチャーへの投資を継続する余裕が出て、ブロックチェーンベースの金融市場での急増する需要に対応できるようになります」と語りました。



ソフトバンクグループインターナショナルのCEOであり、ソフトバンクグループのCOOでもあるマルセロ・クラウレ氏は、今回の出資について「Mercado Bitcoinはラテンアメリカのブロックチェーン革命の最前線にあり、ブラジルでの暗号資産の爆発的増加における決定的なプレイヤーとなっています」と語りました。