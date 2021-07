2021年07月02日 16時01分 ネットサービス

Facebook・Google・Twitter・TikTokが「女性への中傷問題」に取り組むことに合意



2021年7月1日、国連が開催した「平等を目指す全ての世代フォーラム」において、Facebook・Google・Twitter・TikTokの各CEOがプラットフォーム上の女性の安全性を向上させることを約束しました。オンライン上での女性の中傷問題に取り組んできたWorld Wide Web Foundation(WWWF)が発表しました。



Facebook, Google, TikTok and Twitter make unprecedented commitments to tackle the abuse of women on their platforms – World Wide Web Foundation

https://webfoundation.org/2021/07/generation-equality-commitments/



Twitter, TikTok, Google, and Facebook promise to boost protections for women online - The Verge

https://www.theverge.com/2021/7/1/22559115/twitter-tiktok-google-facebook-protect-women-abuse



Social network giants pledge to tackle abuse of women online | Online abuse | The Guardian

https://www.theguardian.com/society/2021/jul/01/social-networks-facebook-google-twitter-tiktok-pledge-to-tackle-abuse-of-women-online



オンライン上での女性に対する中傷や嫌がらせは数多く、イギリスの調査組織「エコノミスト・インテリジェンス・ユニット」によると、2019年5月からの1年間で、世界中の女性の38%が中傷などの被害を受けたとのこと。このことに対処すべく、WWWFがSNSの中心を担う4社のCEOに対し、各国の200人以上の著名人が署名した公開書簡を提出しました。



書簡の中でWWWFは各CEOに対し「今回のフォーラムで世界の指導者が集まり、女性の権利を推進する計画に合意した。これは世界で最も強力なプラットフォームのCEOであるあなたにとって、女性と少女に対する中傷に取り組むための歴史的な機会だ」と主張。「何十億人もの人々が利用するプラットフォームで女性への中傷を防止する責任がある」とし、具体的な改善策を示しました。





WWWFが示した改善策は「表示する投稿やコメント、返信できるユーザーを細かく設定できるようにする」「女性が目にする中傷の量を積極的に減らす」「女性が中傷を簡単に報告でき、対処の状況を確認できるようにする」といったもので、WWWFは全ての策について各社に検討するよう求めました。



そして今回、WWWFが女性の権利向上のために働きかけてきた各社が書簡の内容に合意しました。WWWFによると、各社はこれらの内容を設定された時間の中で対処することを保証し、実装の進捗(しんちょく)状況と洞察を定期的に公開するとのこと。これを受け、WWWFは各社の取り組みがどのように進歩したかについて毎年報告すると述べています。





WWWFの発表では各社のコメントは発表されていませんでしたが、海外メディアのThe Vergeが各社に問い合わせたところ、Twitterからは「Twitterを利用する全ての人を安全に、中傷から解放することが最優先事項だ」というコメント、Facebookからは「他のテクノロジー企業と協力してインターネットを女性にとってより安全なものにすることを楽しみにしている」というコメントを得られたとのこと。なお、Googleからのコメントは得られなかったとのことです。



また、TikTokのポリシーディレクターであるTara Wadhwa氏は公式ブログの中で「改善策について取り組むことを発表できることを誇りに思う。今後数カ月にわたってこれらの優先事項に対処し、TikTokを女性にとってこれまで以上に安全な場所にするのに役立ついくつかの開発とテストを開始する」と述べました。



WWWFの上級マネージャーであるAzmina Dhrodia氏は「今回の合意は大きな勝利であり、企業が女性に対する中傷に最優先で取り組むためのきっかけとなるべきだ」と述べました。