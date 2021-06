2021年06月29日 12時45分 ネットサービス

YouTubeが4Kストリーミングや番組のダウンロードができるYouTube TVの追加有料サービス「4K Plus」を発表

YouTubeが2021年6月28日に、4Kコンテンツや動画をダウンロードした上でオフラインで視聴できる機能を盛り込んだYouTube TVの追加サービスである「4K Plus」を発表しました。4K Plusは、月額64.99ドル(約7000円)のYouTube TVに加入しているユーザーがさらに月額19.99ドル(約2000円)の追加料金を支払うことで利用可能です。



YouTubeが2017年に開始したYouTube TVは、アメリカの主要放送局であるABC・CBS・FOX・NBCなどのテレビ番組や、メジャーリーグ専門チャンネル・MLBネットワークのスポーツ番組など、合計で85のチャンネルを楽しめる有料サービスです。



YouTube TVのプロダクトマネージャーを務めるキャスリン・スミス氏は、6月28日に公式ブログを更新して「今年の夏はエキサイティングなイベントがめじろ押しなので、YouTube TVのすべてのライブコンテンツを最高の視聴体験にできるようにしたいと考えて、今年の初めから追加機能をプレビューしていました。そして本日、新しく4K Plusを発表します」と述べました。



4K Plusの主要な機能は、次の3つです。



◆4Kコンテンツ

4K Plusの目玉は、名前の通り4Kでライブストリーミングを楽しめる点です。これにより、4Kに対応したテレビなどのストリーミングデバイスがあれば、最も鮮明な映像と解像度でコンテンツを視聴することができます。



4K Plusでは、2021年に催される主要なスポーツイベントを4Kで配信するほか、バスケットボールやカレッジフットボールなどの試合や、ウォルト・ディズニー傘下の有料テレビ局・FXやDiscovery Networksなどのオンデマンドコンテンツも4Kで見られる予定とされています。





◆オフライン視聴

4K Plusに加入すると、番組をダウンロードしてからオフラインで視聴することが可能。ライブラリからスマートフォンやタブレットに録画した番組を保存して、通信容量を気にすることなく高画質なコンテンツを楽しむことができます。



◆無制限のストリーミング

通常のYouTube TVでは1つのアカウントにつき同時視聴数は3つに限られていますが、4K Plusではこの制限が解除されます。これにより、自宅のWi-Fiからなら家族全員が好きな番組や映画、スポーツの試合を同時に観ることが可能になります。



このほか、近日中にすべてのYouTube TVユーザー向けに、ドルビーオーディオの5.1チャンネルサラウンドが提供されるとのこと。



4K PlusはYouTube TVの利用料に加えて月額19.99ドルの追加料金が必要ですが、新規ユーザーは最初の1カ月の追加料金が無料になるとのこと。また、無料体験後も1年間は料金が月額9.99ドル(約1000円)と半額で4K Plusを利用することができます。