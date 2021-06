2021年06月29日 15時00分 モバイル

Samsungがスマートウォッチ向け新UI「One UI Watch」を発表、Googleと共同開発した新型プラットフォームに対応



Samsungが6月28日から7月1日にかけて開催される世界最大級の携帯電話関連展示会「モバイルワールドコングレス(MWC)」のオンライン展示の中で、スマートウォッチ向け新UI「One UI Watch」を発表しました。One UI Watchは、Googleと共同開発中の新プラットフォームに対応している点が特徴で、2021年夏季後半にSamsungが開催予定の「Unpacked」イベント内で初お目見えとなる「新型Galaxy Watch」に搭載される予定です。



MWC 2021: Samsung Presents New Watch Experience With a Sneak Peek of One UI Watch – Samsung Global Newsroom

https://news.samsung.com/global/mwc-2021-samsung-presents-new-watch-experience-with-a-sneak-peek-of-one-ui-watch



Samsung’s new Google-based smartwatch software addresses a lot of old annoyances - The Verge

https://www.theverge.com/2021/6/28/22550828/samsung-mwc-2021-one-ui-watch-smartwatch?scrolla=5eb6d68b7fedc32c19ef33b4



Time's up for Tizen – Samsung Announces New 'One UI Watch' OS

https://www.techadvisor.com/news/wearable-tech/samsung-one-ui-watch-mwc-2021-3806151/



One UI Watchは、2021年5月に発表された「GoogleとSamsungが共同開発するスマートウォッチ向けプラットフォーム(正式名称は未公開)」上で扱えるUIスキン。この共同開発中のスマートウォッチ向けプラットフォームは、Google製の「Wear OS by Google」とSamsung製の「Tizen」を統合したプラットフォームで、アプリ起動速度の最大30%高速化やアニメーションのスムーズ化、OSの最適化などが行われています。



GoogleとSamsungがスマートウォッチ向けプラットフォームを統合、電力効率やパフォーマンスもアップ - GIGAZINE





Samsungによると、One UI Watchは、共同開発中の新型プラットフォームと組み合わせることでこれまでにないGalaxy Watchエクスペリエンスが得られる点が特徴とのこと。スマートフォンにOne UI Watch対応アプリをインストールした場合、このアプリがスマートウォッチ側にも素早くダウンロードされ、スマートフォン側から設定を変更することが可能。さらに、スマートウォッチ側で通知やメッセージをブロックした場合には、スマートフォン側にも同様の設定が反映されるそうです。



Seamless Experience - YouTube





Googleと共同開発中の統合プラットフォームを採用しているその他の利点として、Samsungは「サードパーティ製アプリの対応」を挙げています。Google Play上のAdidas Running・GOLFBUDDY Smart Caddie・Strava・Swim.comなどのフィットネス系アプリや、Calm・Sleep Cycleなどのライフスタイル系アプリ、Spotify・YouTube Musicなどの音楽系アプリなどのスマートウォッチ向け機能が実現されるとのこと。



App Ecosystem - YouTube





さらに、One UI Watchでは開発者向けのUIデザインツールも刷新され、消費者の気分・アクティビティ・個性に沿うようなUIが作成できるようになります。



Watch Face Design Tool - YouTube





One UI Watchを搭載した新型Galaxy Watchは、2021年夏季後半に開催される「Unpacked」イベントで発表予定です。