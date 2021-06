自分でワイヤレスISPを立ち上げるには一体どんなことをする必要があるのか？

有線でのブロードバンドインターネットを提供する ISP が少ないアメリカでは、無線技術を使ったISPである WISP が商用・非商用問わずよく使われるとのこと。そこで、家庭向けや企業向け、有線や無線のものを含め、これまでさまざまなネットワークを構築した経験のあるグラハム・キャッスルトン氏が、自分でWISPを立ち上げる方法をレクチャーしています。 Start Your Own ISP https://startyourownisp.com/ キャッスルトン氏は、WISPを自前で立ち上げる際のポイントを、次の10のステップに分けて解説しています。 ◆1:WISPに適した場所かを評価 WISPで使用される周波数帯の電波は障害物に弱いため、立地を考える上では自分がWISPを立ち上げようとしている場所の「家の密度」を気にする必要があります。家やアパートが密集しすぎていると、電波の通りが悪くなりますが、あまり家がまばらだとユーザー数が少なすぎて利益が出せません。そのため、WISP用のタワーから半径3~5マイル(約5~8km)以内に家屋が500軒、つまり利用率10%と仮定した場合に顧客が50人ほど見込める立地がベストとのこと。 また上記と同じ理由で、起伏が激しく丘が多い場所もあまり適しません。理想的なのは、山に囲まれた盆地の山裾に中継ポイントを設置できるような場合など、中継ポイントからサービス対象エリアすべての家庭の屋根が見渡せるようなケースです。

2021年06月26日 20時00分00秒 in ネットサービス, ハードウェア, Posted by log1l_ks

