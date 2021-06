自らプログラムした「人工生命」の繁栄や攻防をシミュレーションできるソフトウェア「artificial life environment」

・関連記事

「生命の起源」をアルゴリズムで解き明かす試み - GIGAZINE



細胞分裂による増殖が可能な人工生物が作り出される - GIGAZINE



「完全に人工的な細胞」を作る試みが行われている - GIGAZINE



生命誕生の瞬間を再現するオーブントースターとは? - GIGAZINE



2021年06月26日 12時00分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.