2021年06月24日 17時00分 ネットサービス

国営放送やテロ組織が運営するウェブサイトのドメインをアメリカが押収、制裁に違反したとして



アメリカ司法省は2021年6月22日、イラン政府の国営放送を含む36のウェブサイトのドメインを押収したとの声明を発表しました。これらのウェブサイトはアメリカの制裁対象であるにもかかわらず、アメリカ企業が所有するドメインを使用していたとのことです。



United States Seizes Websites Used by the Iranian Islamic Radio and Television Union and Kata’ib Hizballah | OPA | Department of Justice

https://www.justice.gov/opa/pr/united-states-seizes-websites-used-iranian-islamic-radio-and-television-union-and-kata-ib



U.S. blocks websites linked to Iranian disinformation | Reuters

https://www.reuters.com/article/uk-usa-iran-internet-idUKKCN2DY2AT



Iran Says US Websites Seizure Not Constructive For Nuclear Talks

https://www.ndtv.com/world-news/iran-says-us-websites-seizure-not-constructive-for-nuclear-talks-2470489



US seizes 33 Iranian state-run media sites accused of election disinformation | Ars Technica

https://arstechnica.com/tech-policy/2021/06/us-seizes-33-iranian-state-run-media-sites-accused-of-election-disinformation/





アメリカ司法省は2021年6月22日、「イラン・イスラム・ラジオ・テレビ連合(IRTVU)」が運営する33のウェブサイトや、テロ組織「Kata’ib Hizballah(カタイブ・ヒズボラ)」が所有する3つのウェブサイトのドメインを押収したと発表しました。



IRTVUはイラン政府の軍事組織・イスラム革命防衛隊の情報部門「Quds Force(ゴドス軍)」によって所有・管理されているとみられており、アメリカの外国資産管理局(OFAC)は2020年10月に、IRTUVを国家の安全保障を脅かすSpecially Designated National(SDN)に指定しています。また、カタイブ・ヒズボラはイラクで活動するテロ組織ですが、イラン革命防衛隊などの支援を受けているそうで、こちらも2009年にOFACからSDNに指定されているとのこと。



今回ドメインが押収されたウェブサイトには、イラン政府の主要な英語衛星TVチャンネルである「Press TV」やアラビア語のニュースチャンネル「Al Alam」が含まれていたほか、イエメンで放送されている「Al-Masirah TV」なども含まれていました。アメリカ司法省は、イラン政府がIRTVUやそれに類する報道機関・メディアを利用し、アメリカを誤情報キャンペーンの標的にしていたと主張しています。



SDNに指定された組織がアメリカ企業のドメインを使用する場合、OFACのライセンスを取得する必要があります。しかし、IRTVUやカタイブ・ヒズボラはOFACのライセンスを取得していなかったにもかかわらず、運営するウェブサイトでアメリカ企業のドメインを使用していたため、法執行措置の一環としてドメインが押収されたとのことです。



ドメインが押収されたPress TVなどの旧ウェブサイトには、ドメインがアメリカ政府によって押収されたことを示す声明が表示されました。なお、ドメインが押収されたウェブサイトの多くは、すぐに別のドメインを取得してサイトを立ちあげており、Press TVも新ウェブサイトに切り替えています。





今回のドメイン押収は、6月19日に開票されたイラン大統領選挙で保守強硬派のエブラヒム・ライシ氏が当選した数日後に行われました。イラン大統領府のマフムード・ヴァエズィー長官は今回の措置について、「核問題に関する合意交渉の進行中に、これは建設的ではないように思われます」とコメントしました。



なお、アメリカ政府は2020年10月にも、イスラム革命防衛隊のウェブサイトがアメリカ国内に向けてプロパガンダを拡散していたとして、92のドメインを押収しています。



軍事組織がプロパガンダ報道を行っていたとして92のドメインをアメリカ政府が押収 - GIGAZINE