株式会社ポケモンが「ポケットモンスター ソード・シールド」の情報をリークした人物との示談に応じる

ポケットモンスターのプロデュースや関連キャラクターグッズの販売などを行う 株式会社ポケモン は、2019年11月に「 ポケットモンスター ソード・シールド 」の情報をリークした人物に対して訴訟を起こしました。2021年6月22日、この訴訟で株式会社ポケモンが示談に応じたことが明らかになっています。 The Pokemon Company settles Pokemon Sword and Shield leak lawsuit - Polygon https://www.polygon.com/22545955/the-pokemon-company-sword-shield-strategy-guide-leak-lawsuit-settlement

2021年06月23日 09時55分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

