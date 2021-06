Epic Gamesが無償でボイスチャット機能とチート対策ツールを開発者向けに提供

人気ゲーム「 フォートナイト 」やゲームエンジン「 Unreal Engine 」などを開発する Epic Games が、開発者向けに「 ゲームに実装できるボイスチャット 」と「 アンチチートサービス 」を無料で提供することを発表しました。2つのサービスは、Windows、Mac、Linux、PlayStation、Xbox、Nintendo Switch、iOS、Androidに対応した開発ツール「 Epic Online Services 」の一部として提供されます。 Epic Online Services Launches Free In-Game Voice and Easy Anti-Cheat - Unreal Engine https://www.epicgames.com/site/en-US/news/epic-online-services-launches-free-in-game-voice-and-easy-anti-cheat Epic Games adds anti-cheat, multiplayer chat, to free developer tools - Polygon https://www.polygon.com/22544652/epic-online-services-voice-easy-anti-cheat-developer-tools-unreal-engine-fortnite Unreal Engineを使用して開発中のゲーム内に、クロスプラットフォームでのボイスチャットを搭載できる音声コミュニケーションサービスが「 Voice 」です。Voiceはリリースに先立って、PC・PlayStation・Xbox・Nintendo Switch・iOS・Androidと複数のプラットフォームでプレイが可能な「フォートナイト」に試験的に組み込まれているとのこと。異なるプラットフォーム間でも、高品質で安定したボイスチャットが可能になっています。

2021年06月23日 10時32分00秒 in ソフトウェア, ゲーム, Posted by log1i_yk

