政府支給の安価なノートPCがアルゼンチンのヒップホップ文化を花開かせた

by Administración Nacional de la Seguridad Social アルゼンチン教育省のゼネラルマネージャーを務めるLaura Marés Serra氏は、「多くの場合、これは人々の家に届く最初のデバイスでした。そのため、学生だけでなく家族全員がネットブックを利用することを意味していました」と、海外メディアのRest of Worldに語っています。Conectar Igualdadにより、2011年から2015年までの間に400万人の子どもたちがコンピューターを受け取ったとのこと。 Conectar Igualdadで支給されたネットブックは大きさわずか10インチ(25センチメートル)で、1.66Ghzのプロセッサーや1~2GBのRAM、解像度が30万ピクセルのカメラが搭載されていました。当時としても高性能とは言えないスペックのネットブックでしたが、当時の子どもたちにとっては初めて手にした自分のコンピューターでした。そして、多くの子どもたちがネットブックを手にしたことをきっかけにして音楽制作を始め、アルゼンチンで「ヒップホップ文化」が花開くことになったとRest of Worldは述べています。

デジタル化が進む近年では子どもたちへのIT教育に注力する国や自治体が増えており、生徒にノートPCやタブレット端末を与える取り組みが進んでいます。こうした取り組みは子どもたちのIT知識を育むことが目的かもしれませんが、2010年代に「公立の小中学生へ安価なノートPC( ネットブック )を支給する」という取り組みを行ったアルゼンチンでは、ノートPCを手にした子どもたちによって「 ヒップホップ文化 」が花開いたとのことです。 In Argentina, cheap government-issued netbooks sparked a musical renaissance - Rest of World https://restofworld.org/2021/argentina-netbooks-music/ アルゼンチン政府は2011年に「 Conectar Igualdad 」というプログラムを開始し、公立の小中学校を通じて数百万台ものネットブックを子どもたちに配布してきました。このプログラムは、金銭的な事情でPCなどを購入できない家庭の子どもにもテクノロジーに触れる機会を提供し、格差を減らすことが目的だったとのこと。アルゼンチンの保護貿易主義的な政策により、このプロジェクトで配布されたネットブックは国内企業のBoris Garfunkel e Hijosが製造しました。

