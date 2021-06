目に優しい電子ペーパータブレットの最新機種「Boox Note Air」「reMarkable 2」はどう違うのか？を使い比べてみたムービー

・関連記事

限りなく紙に近いタブレット「reMarkable 2」を実際に使ってみたレビューが登場 - GIGAZINE



電子ペーパー搭載デバイス「M5Paper」をRSSリーダーに改造して快適にブラウジングする方法 - GIGAZINE



電子書籍リーダー向けのフルカラー電子ペーパー「E INK Gallery 4100」をE Ink Corporationが開発 - GIGAZINE



目を痛めずに作業できる25.3インチの巨大な電子ペーパー製モニターが登場 - GIGAZINE



