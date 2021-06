2021年06月17日 10時18分 メモ

Google初の実店舗「Google Store」がオープン



Google初の実店舗となる「Google Store」が、2021年6月17日にアメリカ・ニューヨークでオープンします。Pixel・Nest・Pixelbook・FitbitなどのGoogle製品を実際に体験して購入できる店舗となっています。



The first Google Store is now open in New York City

https://blog.google/products/devices-services/google-store-nyc-opening







Google Storeの店舗デザイン&プロジェクト責任者であるネイサン・アレン氏は、店舗設計において「考慮すべき詳細の数は気が遠くなるほど多かった」と語っています。それでも店舗の設計には製品の設計と同じアプローチを取りたかったとして、「製品が常に人々に役立つようにすること」を念頭に置いたと説明しました。



店舗の設計はニューヨークを拠点に活躍する建築スタジオのReddymadeが担当。Reddymadeの建築家を含むプロジェクトに関わるすべてのメンバーでブレインストーミングを行い、コンセプトを形成していったそうです。



Google Storeの外観は以下の通り。





店舗の外にはGoogle製品がディスプレイされており、製品の機能やデザインが垣間見えるようになっています。





店舗の入り口近くには高さ17フィートの円形ガラスオブジェが配置されており、これは「Google Imagination Space」と名づけられています。このガラスオブジェの内部にはスクリーンが配置されており、Google翻訳や機械学習機能を中心に構築されたAIが、ユーザーにとって最高の製品とテクノロジーを体験できるようにガイドしてくれるとのこと。このAIガイドは24か国語に対応しているそうです。





当然ですが、店舗スタッフに直接製品やサービスについて案内してもらうことも可能。さらには、Google製品の修理やトラブルシューティングなどにも対応してもらうことができます。





内部にもGoogleのロゴや巨大な「G」が配置されていますが、全体的には落ち着いた雰囲気。





Google製品を実際に手に取って体験できるコーナーも用意されており、Google Stadia用のコントローラーも確認できます。





この他、イベントやワークショップに使用する広々としたスペースや、Pixelシリーズの高性能カメラを体験できるスペース、Google Stadiaでのクラウドゲームを楽しめる体験型のスペース、Nest製品でスマートホームを実現するとどんな生活ができるようになるのかを体験できるスペースなど、さまざまなスペースが用意されています。



Googleは2022年以降にリリースするすべての製品でリサイクル素材を使用することを発表しており、すでに多くの製品でリサイクル素材が採用されています。そんな環境にやさしい材料の使用がGoogle Storeでも行われており、例えば壁に張られたヒッコリーの板、カウンターなどに採用されているコルク製の家具、リサイクル素材で作られたカーペットなどもすべて持続可能な方法で調達されているそうです。



Google Store内部の様子がわかるムービーも公開されています。



The Google Store Chelsea Opens June 17! - YouTube





なお、Google初の実店舗であるGoogle Storeの開発プロジェクトには、約4年もの年月が費やされてきたそうです。