モルモットの脳が作り出した電気信号を人間の聴覚系が識別できることが判明

・関連記事

脳にチップを埋め込んだサルが「思考」だけでゲームをする映像が公開される - GIGAZINE



ブレイン・コンピューター・インターフェース開発キットをNextMindが出荷開始 - GIGAZINE



「テレパシーでの会話」など脳とPC間で情報をダイレクトに伝達する技術の展望をFacebookが発表 - GIGAZINE



脳とコンピューターで双方向の通信をする「brain-computer interfaces(BCI)」とは? - GIGAZINE



脳とコンピューターをワイヤレス接続して「思考」でコンピューター操作することに成功 - GIGAZINE



2021年06月16日 08時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.