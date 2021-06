やさしい酸味とシャリッと微細氷のさっぱり感で暑さが消し飛ぶ「爽 丸絞りレモネード」を食べてみた

・関連記事

いちごの甘酸っぱさが練乳の甘みで引き立つ「爽 とろ~り練乳いちご」を食べてみた - GIGAZINE



黄桃の甘酸っぱさが暑い日にぴったりな「マックシェイク黄桃味」がピカチュウパッケージで登場したので飲んでみた - GIGAZINE



ハジける炭酸&ザクザク氷のピンクレモネードに好きなアイスをトッピングできるサーティワンの「ザ・クラッシュソーダ ピンクグレープフルーツ&レモネード」試食レビュー - GIGAZINE



完熟メロンの濃厚な甘さがたまらない「レッドメロンパフェ」をミニストップで食べてみた - GIGAZINE



とろけるような甘さの白桃と2種のアイスで4層構造のタルトを完全再現した「明治 エッセルスーパーカップSweet’s 白桃のタルト」試食レビュー - GIGAZINE

2021年06月15日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.