ハリモグラがペニス4本のうち2本しか勃起させないメカニズムが判明



カモノハシやハリモグラといったカモノハシ目の動物は、気温によって体温が変動することや卵で生まれることなど、ほかの哺乳類とは大きく違った生態を持っており、その中でも特に奇妙ものの1つが「オスのハリモグラにはペニスが4つある」という点です。ハリモグラのオスは交尾の際、4本のペニスのうち2本しか勃起させないことが分かっていますが、新たな研究によりそのメカニズムが判明しました。



オーストラリアの野生動物病院であるカランビン動物病院には、交通事故などで傷ついたハリモグラが毎年50頭運び込まれますが、その多くは回復の見込みがないため安楽死させざるを得ないとのこと。そこで、メルボルン大学の生物学者らの共同研究チームは、謎の多いハリモグラの生殖について調べるため、不慮の事故で死んだハリモグラの死体をスキャンして研究を行いました。





研究には、顕微鏡とマイクロCTスキャンが用いられました。通常のCTスキャンでは、骨格などの硬組織しかスキャンできませんが、研究チームはヨウ素で軟組織を染色することで、ハリモグラの生殖器をスキャンすることに成功したとのこと。



研究チームが、CTスキャンのデータからハリモグラのペニスの内部構造を3Dモデル化してその機能を調べたところ、ハリモグラのペニスの血管はまず2つに分かれ、さらにそれぞれが2つに枝分かれすることで4つに分岐していることが判明しました。さらに、ペニスを勃起させる海綿体も2つに分かれており、どちらに血流を集中させるかを制御することで、4本中2本しか勃起させないようにすることができるということが分かりました。



ハリモグラが一度に2本しかペニスを勃起させない理由は不明ですが、研究チームは「繁殖を巡る競争に関係しているのではないか」と推測しています。なぜなら、飼育下のハリモグラのオスは間髪入れずに10回も連続で射精することができることが分かっているからです。このように、ハリモグラはペニスを2本ずつ勃起させ、2つあるメスの子宮に交互に射精することで効率的に交尾し、自分の子孫を残せる確率を高めていると考えられています。



なお、今回の研究で新たに判明したことではありませんが、ハリモグラは総排出腔で排泄(はいせつ)を行うため、ハリモグラのオスのペニスは射精のみにしか使用されません。また、ハリモグラの精巣は体内にあるため、陰のうはないそうです。



論文の筆頭著者であるメルボルン大学のジェーン・フェネロン氏は、「哺乳類でこのような形態が見られたのはこれが初めてです。その理由は正確には分かっていませんが、精巧な構造の生殖器を持つ他の動物の研究により、こうした生殖器を獲得するに至る一般的な理由は『メスを巡るオス同士の争い』だということが分かっています」とコメントしました。