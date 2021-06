朱肉で「あかつき」「たそがれ」など空の色を表現して美しい印影を残す「わたしのいろ-ときのながれ-」レビュー

・関連記事

手描きイラストを携帯で撮影、メールで写真を送ればそのままスタンプになる「スタンプ工房」 - GIGAZINE



世界最薄0.34mmの携帯印鑑「スマート印鑑」で押印してみました - GIGAZINE



プーチン大統領による「処理済」印を押せる「おそロシ庵 はんこシリーズ」で書類を処理してみた - GIGAZINE



印鑑を擬人化してメッセージを伝える「スタンプONスタンプ ハンコさん」 - GIGAZINE



ドット絵のスタンプを簡単に作ることができるスタンプキット「Pixit」 - GIGAZINE

2021年06月12日 23時00分00秒 in レビュー, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.