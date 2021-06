iPad miniは次期モデルでついにホームボタンの廃止やベゼルの縮小などデザインの大幅変更が実現か

・関連記事

ワイヤレス充電対応のiPad ProとホームボタンレスのiPad miniがリリース予定と報じられる - GIGAZINE



第4世代「iPad Air」フォトレビュー、iPad Proと同じ新デザイン&最新A14 Bionicチップ&Touch ID採用のいいとこ取りタブレット - GIGAZINE



新「iPad Air」と「iPad mini」を他iPadモデルと比較、一体どれを買うべきなのか? - GIGAZINE



2021年06月12日 14時30分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.