黄桃の甘酸っぱさが暑い日にぴったりな「マックシェイク黄桃味」がピカチュウパッケージで登場したので飲んでみた

・関連記事

完熟メロンの濃厚な甘さがたまらない「レッドメロンパフェ」をミニストップで食べてみた - GIGAZINE



ハジける炭酸&ザクザク氷のピンクレモネードに好きなアイスをトッピングできるサーティワンの「ザ・クラッシュソーダ ピンクグレープフルーツ&レモネード」試食レビュー - GIGAZINE



とろけるような甘さの白桃と2種のアイスで4層構造のタルトを完全再現した「明治 エッセルスーパーカップSweet’s 白桃のタルト」試食レビュー - GIGAZINE



スタバに見た目からは想像つかないほど濃いアールグレイ風味の「チョコレート ティー ケーキ フラペチーノ」が登場したので飲んでみた - GIGAZINE



やさしい甘酸っぱさがフルーティな「ガリガリ君うめ」試食レビュー - GIGAZINE

2021年06月11日 11時45分00秒 in 試食, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.