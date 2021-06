2021年06月10日 10時25分 ソフトウェア

macOS Montereyの一部機能がIntel搭載Macでは利用できないと判明



Appleの開発者向けイベント「WWDC 2021」で発表されたmacOS Montereyは、MacとiPadをシームレスに連携可能なユニバーサルコントロールやショートカットによる自動化などの新機能が追加されることが明らかになっています。そんなmacOS Montereyの新機能の一部が、Intel搭載Macでは利用できないことが判明しました。



Several macOS Monterey Features Unavailable on Intel-Based Macs - MacRumors

https://www.macrumors.com/2021/06/09/macos-monterey-features-for-m1-macs-only/



These macOS Monterey features won’t work on Intel Macs | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2021/06/these-macos-monterey-features-wont-work-on-intel-macs/



Appleが公開したmacOS Montereyの機能紹介ページによれば、2020年11月以降に発売されたすべてのMacBook Air、13インチMacBook Pro、Mac mini、iMacを含むM1チップ搭載Macでなければ以下の機能は利用できないとのこと。



・FaceTimeビデオで背景をぼかす「ポートレートモード」

・写真内のテキストをコピーして貼り付けたり翻訳したりするための「Live Text」

・Appleマップの3D地球儀

・Appleマップで提供される、サンフランシスコやロサンゼルスなど一部都市の詳細な地図

・スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、フィンランド語など、他言語でのテキスト読み上げ

・完全オフラインで実行可能な音声入力

・無制限で利用できる音声からの文字起こし機能





Intel搭載Macで一部機能が使えない理由について、Apple関連ニュースを扱うライターのリーン・リッチー氏は「Intel搭載Macには、macOS Montereyの一部機能を利用するのに必要なAI向けチップ『Neural Engine』がないためです」と説明しています。





AppleはMacに搭載するチップをIntelプロセッサから、Apple M1などのApple Siliconシリーズへ段階的に移行することをWWDC 2020で発表。Macのプロセッサは2022年までに完全にApple Siliconへ移行する予定です。



AppleがMacでも独自開発のプロセッサに移行する「Apple Silicon」を発表、iPhone&iPadのアプリがMacでも利用可能に - GIGAZINE





Apple Siliconで特に重視されているのが、Neural Engineによる機械学習性能です。IT系ニュースサイトのArs Technicaによれば、Appleの機械学習およびAI戦略担当シニアヴァイスプレジデントであるジョン・ジャナンドレア氏が2020年8月のインタビューの際に、「デバイスの上で行われる機械学習が、今後のAppleエコシステムにおける数多くの新機能の中心となる」という期待を示し、「実用的なNPUがなければIntel搭載MacはAppleのロードマップから置いていかれるだろう」と語ったとのこと。



すでにApple Siliconシリーズを搭載した新型のMacBook ProやMacBook Airが2021年中に発表されるという報道もあり、Appleは新しいハードウェアをリリースすると同時にApple Siliconへの移行を順調に推し進めています。macOS Monterey自体は従来のIntel搭載Macでも動作しますが、将来的にmacOSの機能をフルに活用するためには、M1などのApple Silicon搭載Macに切り替えることが求められます。