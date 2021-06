規制当局の承認を受けた「アルツハイマー治療薬」に研究者から非難の声、「脳腫脹のリスクが非常に高い」

・関連記事

日本企業が開発したアルツハイマー病の治療薬がFDAに承認される - GIGAZINE



アルツハイマー病の診断はなぜ難しいのか? - GIGAZINE



幼少期のトラウマが老後のアルツハイマーにまで影響する可能性が最新の研究で示唆される - GIGAZINE



アルツハイマー病に関連するタンパク質が概日リズムによって調節されていることが判明 - GIGAZINE



質の高い睡眠がアルツハイマー病のリスク低減に役立つ可能性 - GIGAZINE



2021年06月09日 16時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.