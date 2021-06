みずみずしいフルーツトマトと甘酸っぱいイチゴをのせた「フルーツトマトとチーズのタルト」を食べてみた

・関連記事

濃厚な宇治抹茶風味で上品な甘味を楽しめる「抹茶ティラミスタルト&抹茶ミルクレープ」などローソンの新スイーツ試食レビュー - GIGAZINE



午後の紅茶ミルクティーをそのままアイスクリームに落とし込んでいる「ビスケットサンド<午後の紅茶 ミルクティー>」を食べてみた - GIGAZINE



144層の生地からこぼれ落ちそうなリンゴフィリングに爽やかな酸味のレモンカスタードクリームが加わった「焼きたてレモンカスタードアップルパイ」を食べてみた - GIGAZINE



超絶芳醇なオレンジ風味とフワッフワのクリームチーズが融合した「口どけオレンジ」などコメダの季節限定ケーキ4種を食べてみた - GIGAZINE

2021年06月07日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.