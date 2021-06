無数の中国漁船が「位置情報を隠して」他国の海域で違法操業をしていることが判明

世界の海洋保全を目的とした非営利団体のOceanaが2021年6月2日に、「中国を中心とする多数の外国漁船が、位置情報を隠しながらアルゼンチン沖で違法操業をしている」と発表しました。これらの外国漁船は、アルゼンチン経済にとって重要な海洋資源であるマグロやカジキ、アオリイカなどをトロール船やイカ釣り漁船で根こそぎ乱獲していると報じられています。 Oceana Finds Hundreds of ‘Hidden’ Chinese Vessels Pillaging Waters Off Argentina | Oceana USA https://usa.oceana.org/press-releases/oceana-finds-hundreds-hidden-chinese-vessels-pillaging-waters-argentina Una ciudad en el Mar Argentino: el video que muestra el impacto de la pesca ilegal https://www.clarin.com/sociedad/ciudad-mar-argentino-video-muestra-impacto-pesca-ilegal_0_Alc8xVGt2.html Oceanaは、船舶の名前や国籍、位置情報などを発信する 自動船舶識別装置 (AIS) のデータを用いて、アルゼンチンの海域と公海の境界にある海域を監視する調査を行いました。その結果、2018年1月1日から2021年4月25日まで約3年4カ月間で、アルゼンチン船籍ではない外国漁船800隻以上がのべ90万時間以上にわたって操業していることが分かりました。90万時間の漁業活動のうち69%は、400隻以上から成る中国の漁船によるものだったとのこと。一方、アルゼンチンの漁船145隻が活動した時間は9269時間で、全体の1%未満でした。 AISとは、海難事故防止のために船舶の位置や進路、速力などを自動的に送受信する (PDFファイル) 装置です 。

2021年06月07日 23時00分00秒 in メモ, 動画, 食, Posted by log1l_ks

