スパイダーマンがウェブシューターで空中を華麗にスイングする様子を完全再現したスタントロボットが登場

アメリカ・カリフォルニア州アナハイムにある ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー 内に、初の マーベル・シネマティック・ユニバース (MCU)のテーマパーク「アベンジャーズ・キャンパス」がオープンします。現地時間の2021年6月4日にオープン予定のアベンジャーズ・キャンパスでは、スパイダーマンが来場客をお出迎えしてくれるのですが、その中で、スパイダーマンの代名詞とも言うべき「クモの糸を使った空中でのスイング」がスタントロボットにより披露されます。 Incredible Swinging Spider-Man at Avengers Campus Is Actually a Stunt Robot https://www.newsweek.com/how-avengers-campus-spider-man-stunt-robot-works-1597097 現地時間の6月4日にオープンするアベンジャーズ・キャンパスですが、2日には著名人やメディア関係者を招いた除幕式が行われました。この中で、スパイダーマンが登場し、手首のウェブシューターを使って大空をスイングするというスタントが披露されています。

・関連記事

ディズニーが「ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシー」のグルートを等身大ロボットで再現 - GIGAZINE



ディズニーが「人間のようにまばたきをして視線が揺れるロボット」を開発、ただし人間らしい皮膚はなし - GIGAZINE



ディズニーが映画のヒーローをテーマパークに降臨させるべく進めるロボット開発プロジェクト「Stuntronics」とは? - GIGAZINE



ディズニーが開発する空中ブランコから華麗にバク宙できる棒状ロボット「Stickman」 - GIGAZINE



ディズニーが人間のように動くことができるロボットを開発 - GIGAZINE



ディズニーが開発した1本脚でホッピングのように飛び跳ねまわるロボット - GIGAZINE



2021年06月04日 12時00分00秒 in ハードウェア, 動画, 映画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.