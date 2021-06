Twitterのトレンドの半分近くがボットに操作された人為的なものだったことが判明

Twitterには、特定の地域や国で話題になっている事柄を表示する「 トレンド 」機能が存在しています。 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL) の研究チームがトレンド機能とボットの関連を調査した結果、トルコのトレンドの47%および世界のトレンドの20%がボットによって人為的に作り出されたものであることが判明しました。 Ephemeral Astroturfing Attacks: The Case of Fake Twitter Trends (PDFリンク) https://arxiv.org/pdf/1910.07783.pdf

2021年06月03日 16時00分00秒 in ネットサービス, サイエンス, Posted by log1o_hf

