「貼るだけ」の新型コロナワクチンの接種が完了するパッチが開発中



ワクチン接種は注射で行うのが一般ですが、新たに「皮膚に貼るだけ」で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチン接種が完了するパッチが発表されました。



新たな研究では新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に感染したマウスに対して「HD-MAP」と呼ばれるワクチンパッチを使用する、という実験が行われました。パッチには微細な突起が約5000本ついており、研究チームはマウスに対し「突起にワクチンを塗布したパッチを1度だけ皮膚に貼り付ける」という方法でワクチン接種を実施。この結果、動物を対象とした注射器を利用したワクチン接種と比較して、パッチによるワクチン接種はT細胞およびスパイク抗体の応答が大きくなることが示されたとのことです。



今回利用されたワクチンは、ファイザーやモデルナが開発した既存のワクチンではなく、テキサス大学によって開発中の「HexaPro」と呼ばれる新しいもの。HexaProは既存のワクチンよりも効果が高い可能性があるとして注目されています。



以下が開発中のワクチンパッチ。





ワクチンパッチを貼られたマウスの血清に含まれる抗体レベルから、イギリスの「B.1.1.7」や南アフリカの「B.1.351」といった変異株に対しても、ワクチンパッチが効果を発揮する可能性が示されたと研究チームは述べています。



また、ワクチンは温度管理が難しいという問題を抱えていますが、乾いた状態で保存されるワクチンパッチは摂氏25度で最低30日は安定した状態を保つことができるとのこと。このため、流通の課題を多くの点で解決できる可能性を持ちます。



研究を行ったクイーンズランド大学は、2011年に研究の商業化を行うUniQuestを通してナノパッチ開発企業のVaxxasを設立。新たな研究も、クイーンズランド大学化学分子生物学科のデイビッド・ミュラー氏ら研究チームと、Vaxxasの協力のもと行われたものです。





「この研究は、COVID-19と将来のパンデミックに対する世界的なワクチン接種の取り組みを改善するという、現在進行形の深刻なニーズに対処するために行われました。研究結果に基づき、私たちはHD-MAPが『ワクチンの接種回数を減らし、冷蔵保存なしに容易に流通させることができる』という、問題解決の可能性を持っていることを信じています」「これにより、 HD-MAPが世界人口の大きなワクチン需要を満たす可能性があります。ワクチンパッチが従来の注射器によるワクチンに代わる、優れたワクチン接種方法になると考えています」ミュラー氏は述べました。



なお、論文を発表したクイーンズランド大学は、2013年に痛みの伴わないワクチン接種を可能にするナノパッチについて講演を行っていました。



